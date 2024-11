Metropolitanmagazine.it - Tutti gli ex di Lory Del Santo: chi sono i padri dei suoi figli

Tra le più importanti relazioni diDel, avute nel corso degli anni, e soprattutto nel pieno del successo della sua carriera da attrice c’è sicuramente quella con il musicista Eric Clapton, definito dalla stessa showgirl: “Il primo per il quale ho provato pulsioni e dal quale volevo uno“. La coppia infatti ha nel corso del rapporto sentimentale avuto un bambino, Conor, scomparso tragicamente a soli 5 anni cadendo dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York.Proprio in quel momento, le cronache dell’epoca raccontarono cheDelsi trovava in compagnia di quello che poi divenne il suo nuovo compagno, il produttore cinematografico Silvio Sardi con il quale ha avuto il secondoo Devin. Con lui, ha detto più volte nelle interviste che: “Fu un errore iniziare la relazione, anche perchè è stato un padre assente ed un esempio molto negativo per i“.