Metropolitanmagazine.it - Trump ha vinto: cosa succedere ora in Russia, Ucraina e Medio Oriente?

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Il ritorno di Donaldalla Casa Bianca è destinato a rimodellare la politica estera degli Stati Uniti, promettendo cambiamenti potenzialmente radicali su più fronti, mentre la guerra e l’incertezza attanagliano alcune parti del mondo.ora conincone NatoDurante la sua campagna,ha fatto promesse politiche generali, spesso prive di dettagli specifici, basate sui principi di non interventismo e protezionismo commerciale, o come lui stesso afferma, “America First“. Possiamo ricostruire alcuni dei suoi probabili approcci in diversi ambiti, sia dai suoi commenti durante la campagna elettorale sia dal suo curriculum in carica dal 2017 al 2021.Durante la campagna,ha ripetutamente affermato che avrebbe potuto porre fine alla guerra tra“in un giorno”.