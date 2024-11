Ilfattoquotidiano.it - Trump e Rutte fanno volare i titoli dei costruttori di armi europei

Prima la vittoria di, poi l’invito del segretario generale della Nato Markad alzare fino al 2% del Pil i budget militari per venire incontro ai desiderata del prossimo presidente americano. Da due giorni per idiè festa in borsa. La tedesca Rheinmetall, che costruisce tra l’altro i carri armati Leopard, ha chiuso la seduta odierna con un rialzo del 9%, portando il guadagno delle ultime 48 ore vicino al 14%.Andamento non troppo diverso per l’italiana Leonardo (che con Rheinmetall ha da poco creato una joint venture) che in due sedute ha portato a casa un rialzo del 10%. Le azioni della francese Thales sono salite giovedì del 4% e di quasi l’8% negli ultimi due giorni. L’inglese Bae System ha fatto poco meglio: + 10% tra mercoledì e giovedì. Non molto tempo fa una stima di Bloomberg aveva quantificato in 10mila miliardi in 10 anni la spesa che i paesi del G7 dovrebbero sostenere per riportare i budget per la difesa sui livelli del periodo della guerra fredda.