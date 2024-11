Gaeta.it - Trieste: nuovo terminal container al Molo VIII, investimenti di oltre 200 milioni di euro

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante svolta per il porto disi profila all’orizzonte, grazie alla recente approvazione del finanziamento da200dida parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile . Questa mossa strategica non solo rafforza il ruolo storico del porto nell’Alto Adriatico, ma lo posiziona come un nodo cruciale nella logistica che collega il Mediterraneo, l’pa e il Far East.Il finanziamento dele le prospettive per il portoIl governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha accolto con entusiasmo la notizia, sottolineando l’importanza di questo investimento per il futuro del porto di. Il, destinato a diventare un, rappresenta una nuova era per l’infrastruttura portuale, promettendo di potenziare la capacità operativa dello scalo.