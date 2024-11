Ilfattoquotidiano.it - Tasse, il commissario Ue per il clima Hoekstra: “Chi ha le spalle più forti porti il peso più pesante”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“Soprattutto in tempi di disuguaglianze crescenti dobbiamo garantire che chi ha lepiùilpiù. I nostro sistemi fiscali devono tenere il passo con lo sviluppo dell’economia. Quindi è importante che le compagnie nuove, come le tech, paghino la loro parte giusta come le industrie tradizionali”. Così ilUe designato al, Wopke, responsabile anche in materia di tassazione, nel corso della sua audizione di conferma al Parlamento europeo. “Molti aspetti fiscali – ha aggiunto – sono legati ale molti anche alla competitività, in modo diretto o indiretto”. L’olandese ha precisato che, anche se la competenza è in capo ai governi, se confermato nel ruolo, lavorerà “a una iniziativa europea sulla fiscalità che possa aiutare la concorrenzialità, la prosperità e la giustizia sociale”.