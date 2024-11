Ilgiorno.it - Sindacalista licenziato, tutti in sciopero alla Omv

"Una riduzione dell’attività" che non va giù a sindacati e lavoratori della Omv Ventura di Lesmo, storico marchio della produzione di tubi, ora parte del gruppo Eusider, e scatta lo. Ieri, di otto ore, "adesione totale", e stamane di altre otto per il primo turno. I 70 colleghi di Massimo Carcano, 52 anni, responsabile del magazzino,con una lettera "senza motivo e senza alcuna avvisaglia" si schierano dsua parte. L’assemblea, il presidio e al termine, la protesta:fuori. "Una scelta naturale, quel che è successo è gravissimo – dice Biagio Bonomo della Fiom-Cgil - è un nostro delegato" e non solo, "a deciderlo è il gruppo contesta Eufrasio Anghileri, il ceo appena nominato cavaliere del lavoro dal presidente Sergio Mattarella – aggiunge Francesca Melagrana della Fim-Cisl – mi auguro che il manager non lo sappia.