Sicurezza alimentare Mastella | L’Asl garantirà la continuità del servizio sanitario di controllo

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il direttore generale delGennaro Volpe mi ha comunicato che ladeldidegli alimenti, nelle more dello svolgimento dei lavori Pnrr per l’apertura delle case e degli ospedali di comunità, sarà garantita attraverso l’allocazione dei Servizi sanitari del Dipartimento di prevenzione in una struttura di piazza dei Martiri sita in San Giovanni di Ceppaloni”.Lo scrive in una nota il sindaco e presidente del Comitato dei sindaci del, Clemente. “Ringrazio il direttore Volpe per aver tutelato con questa soluzione ladi unimportante per la salute della comunità”.L'articolo: “ladeldi” proviene da Anteprima24.