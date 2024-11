Puntomagazine.it - Roma: Carabiniere in libero servizio travolge tre vigili. Positivo al test alcolico

fuoriinveste tredurante i rilievi di un incidente: uno è in condizioni gravi, il conducenteall’alcol, 7 novembre – Un grave incidente ha scosso ieri sera la Capitale, quando unfuoriha travolto tre agenti della Polizia Locale diCapitale. Istavano effettuando i rilievi di un precedente incidente in zona quando sono stati colpiti dal veicolo. Il conducente, risultatoal, è stato immediatamente fermato.Secondo le fonti, uno dei treha riportato ferite estremamente serie e si trova ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo. L’agente, che ha perso molto sangue a causa dell’impatto, ha subito l’amputazione della gamba sinistra. Nonostante la gravità delle ferite, le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata.