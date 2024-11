Gaeta.it - Rinnovo del contratto per gli statali: nuove misure e il rifiuto di Cgil e Uil

Facebook WhatsAppTwitter Il settore pubblico italiano è al centro di importanti cambiamenti con la stipula di un accordo per ildeldegli, che coinvolge circa 195mila dipendenti delle funzioni centrali. Questo accordo, che si applicherà per il triennio 2022-2024, introduce diverse novità tra cui una settimana corta opzionale e aumenti salariali significativi. Tuttavia, l’intesa è stata siglata senza il consenso dei sindacatie Uil, che contestano le scelte fatte e chiedono ulteriori miglioramenti.Dettagli dele aumenti salarialiIl nuovoprevede un incremento mensile medio di 165 euro, per un totale di tredici mensilità, tradotto in un aumento del 6%. Inoltre, i dipendenti riceveranno arretrati medi mensili che ammontano a circa mille euro, calcolati fino a dicembre 2024.