Bergamonews.it - Riaperta la strada di San Patrizio a Colzate: isolamento finito per i 300 abitanti delle frazioni

. È passato quasi un mese dagli smottamenti che hanno portato alla chiusura dellatra il paese die ledi Bondo, Piani di Rezzo e Barbata: le frane avevano causato l’parziale di 300, ostruendo il principale collegamento con la bassa valle. Dalle 6,30 di oggi (giovedì 7 novembre) la via di Sanriapre dopo la messa in sicurezza dei fronti franosi.Il Comune diha revocato nelle scorse ore l’ordinanza di chiusura dellaquesta mattina al traffico veicolare e pedonale. Il transito lungo la via tornerà, come comunicato anche via social, ad essere vietato in caso di allerte meteo. Con la riapertura saranno ripristinati già da oggi tutti i normali servizi presso le, mentre è sospeso il trasporto d’emergenza dei beni di prima necessità con l’aiuto della Croce Verde di