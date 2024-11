Sport.quotidiano.net - Primavera. Le titane preparano la trasferta di Terni

Si sta per concludere il digiuno dal calcio giocato per la2 della San Marino Academy. Che l’ultima partita, la sesta di campionato, l’ha disputata il 19 ottobre. Arrivando alla sosta con tre pesanti punti in tasca raccolti davanti al pubblico amico contro il Bologna. Ora le giovanisono pronte a rimettere piede in campo. E l’impegno non sarà impossibile sabato sul campo di quella Ternana che, sin qui, ha raccolto un solo punto in pòiù rispetto alla formazione della piccola Repubblica. La settimana sarà una giornata nella quale un po’ tutte le squadre in corsa cercheranno di sfruttare il turno di riposo, come da calendario, della capolista Cesena.2. Girone B (7ª giornata): Ternana-San Marino Academy, Bologna-Lazio, Vis Mediterranea-Res Roma. A riposo il Cesena.