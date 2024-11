Fanpage.it - L’Australia vuole vietare i social ai minori di 16 anni: sarebbe il primo Paese del mondo a farlo

Il premier australiano ha preannunciato l'introduzione di una nuova legge che vieterà agli Under 16 di poter utilizzare un proprio profilo suimedia. La legge non prevede eccezioni, a parte le eventuali attività a scopo scolastico, e l'onere di adottare tutte le misure necessarie per far rispettare le nuove regole ricadrà sulle stesse piattaforme