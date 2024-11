Tpi.it - L’attore e cantante Andrea Bruschi a TPI: “Dalla musica al cinema: raccontare storie per me è una necessità”

Conosci i volti, anche se non riesci a ricordare i loro nomi: è il destino delcaratterista, il coprotagonista, quello che ha poche pose magari ma che, anche se in disparte, ha qualcosa in più: la capacità di sostenere lo schermo, non solo di ricamare attorno ai bordi. È il destino di, genovese, classe 1968, faccia da Gian Maria Volonté e versatilità assoluta, come confermano questi 20 anni di carriera in cui a partire dal “Partigiano Johnny” di Guido Chiesa, lo abbiamo visto in una quantità di ruoli davvero diversi, ma sempre significativi: dalle commedie (“Il più bel giorno della mia vita”, “Aspirante vedovo”) al dramma (“Chiara”, “Klem”) ai biopic internazionali (“Gucci”, “Ferrari”, “Lamborghini”) al thriller (“Here after”), fino alle serie “Lidia Poet”, dovenew entry nella seconda stagione dal 30 ottobre su Netflix, interpreta un duca, il cui figlio s’invaghisce della nipote della protagonista (interpretata da Matilda De Angelis).