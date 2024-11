361magazine.com - L’arte urbana e i cambiamenti delle nostre città, il nuovo viaggio di Metis Di Meo

Esce oggi METROPOLIS – URBAN ART STORIES, un intensocon la conduttriceDi Meo tra istorici, politici e culturali del nostro Paese. Questivengono interpretati attraverso le opere d’artepresenti sui muri, che ci aiutano a comprendere meglio l’evoluzione generazionale e sociale dell’Italia degli ultimi decenni.È per tutti: gratuita, democratica, provocatoria, ironica ed effimera – seppur “maleducata” come nessun’altra forma d’arte.è capace di raccontare il pensiero e i sentimenti della gente, scuotendone le coscienze. Troverete street artist, ma anche rapper, scultori e figure iconiche del mondo underground, insieme a personaggi poco noti della cultura urbanquattrovisitate.In esclusiva su RaiPlay da mercoledì 6 novembre, Metropolis – Urban Art Stories si sviluppa in otto puntate tra Napoli, Roma, Torino e Milano.