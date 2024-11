Gaeta.it - L’aeroporto di Trapani supera il milione di passeggeri per il secondo anno consecutivo

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterdicontinua a stupire,ndo per ilil traguardo deldi. Questo importante risultato è stato raggiunto il 5 novembre scorso, grazie all’arrivo di un volo proveniente da Torino, operato da Ryanair. L’ottima performance dello scalo siciliano ha suscitato commenti positivi da parte degli operatori locali, sottolineando l’importanza delper l’intera provincia.si afferma come un punto di riferimento essenziale nel panorama aeroportuale italiano, contribuendo al benessere economico dell’area.Crescita sostenuta e impegno della comunitàIl presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ha evidenziato come il raggiungimento di questo traguardo non sia solo merito della compagnia aerea e dello scalo stesso, ma rappresenti anche una vittoria per l’intera comunità trapanese.