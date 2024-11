Iodonna.it - In Sudafrica per la cerimonia dei premi ambientalisti da lui istituiti, il futuro re sfoggia una barba che sta diventando un suo nuovo tratto distintivo

Città del Capo (), 6 nov. (askanews) – Il principe William è a Città del Capo, in, per partecipare alladell’Earthshot Prize 2024,o per l’ambiente annuale da lui fondato diversi anni fa. Il reale britannico si è presentato al photocall con una insolita barbetta e ha scherzato con i presenti, tra cui l’ambientalista australiano, fotografo e personaggio televisivo Robert Irwin, figlio del celebre naturalista e documentarista scomparso Steve Irwin, soprannominato “Crocodile Hunter”.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Il principe William, sorriso ein(senza Kate) per gli Earthshot Prize iO Donna.