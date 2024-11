Dilei.it - Ilary Blasi e Francesco Totti, stretta di mano in Tribunale e il ruolo del figlio Christian come testimone

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

La causa di divorzio tra, che va avanti da quasi due anni, è giunta a un punto di svolta. I due ex coniugi si sono incontrati in, dove sono stati definiti ulteriori dettagli sulla separazione, ed è qui che abbiamo assistito al primo vero gesto di pace tra loro. Secondo quanto riporta Repubblica, i due si sarebbero addirittura stretti la, lasciandosi alle spalle tutti i dissapori di questi mesi e sembrano disposti a guardare finalmente avanti. Cruciale potrebbe essere ildel loromaggiore, ormai maggiorenne, chiamato al banco dei testimoni.Cos’è successo intraSecondo quanto rivela Repubblica, che ha svelato i particolari dell’incontro di martedì in aula, il clima tra i due ex coniugi si è rivelato essere tutt’altro che conflittuale.