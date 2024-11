Ilfattoquotidiano.it - Ilary Blasi e Francesco Totti, “nella querelle giudiziaria potrebbe fare il suo ingresso il figlio Cristian, ascoltato come testimone”

Arriva la stretta di mano tra. Martedì scorso,svela Repubblica, i due ex coniugi si sono incontrati in Tribunale a Roma per la causa di separazione. Una rottura dolorosa e mediatica, un lungo matrimonio e la nascita dei tre figli, le accuse di tradimento con vendette, tra borsette e rolex, e una serie tv su Netflix.Incontro avvenuto “in un clima tutt’altro che conflittuale“, l’ex calciatore e la conduttrice “si sono stretti la mano davanti a testimoni e curiosi” spiega il quotidiano diretto da Mario Orfeo: “Un incontro formale, ma che ha attirato l’attenzione di chi era presente: tra i tanti, una persona ha anche chiesto un selfie con, subito postato sui social. Sebbene la tensione tra i due sembra essersi attenuata, resta da vedere se questo potrà tradursi in un accordo extragiudiziale”.