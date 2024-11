Liberoquotidiano.it - Il fascino eterno del Milite Ignoto in tv: ecco tutti i numeri

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Omaggio del Presidente Mattarella al”/ Rai 1) I dati Auditel confermano per filo e per segno gli indicatori Eurispes sulla popolarità delle istituzioni che vedono molto in alto, oltre al Presidente della Repubblica (indice di fiducia al 60,8%), corpi come i vigili del fuoco (84,1%), i carabinieri (68,8%), la polizia (63,5%) e anche l'esercito (69,4%) mentre la magistratura è ferma al 47%. Possono dirsi davvero soddisfatte le nostre forze armate che si posizionano quindi molto bene nei consensi ma anche nelle curve degli ascolti. Nella mattinata di lunedì la diretta su Rai 1 della “Cerimonia per la celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate 2024” tenutasi in una splendida Piazza San Marco a Venezia alla presenza di Mattarella e del Ministro della Difesa Crosetto è stata vista da 1.