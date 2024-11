Sport.quotidiano.net - Herons Montecatini-Pielle Livorno 80-75, non basta ai labronici una grande prestazione

Lucca, 6 novembre 2024 –con tante defezioni reagisce dopo la brutta figura contro la Virtus Roma, ma un’ottimanonper avere la meglio di. Una partita dura e caratterizzata da tantissimi falli in cui laha reagito ad ogni tentativo di fuga dei termali grazie alle prestazioni straordinarie di Leonzio e Bonacini, oltre che ad uno spirito domenica sembrava perduto. Una sconfitta che fa scendere i biancoblù in classifica ma che fa ben sperare in vista dei prossimi mesi, se l’applicazione è questa con la rosa sana e al completo i risultati non potranno che migliorare. I due i momenti in cui la squadra di Campanella ha dato un segnale di rottura rispetto alla gara con la Virtus sono la fine del secondo quarto, quando è rientrata dal -13 al -3, e i minuti a cavallo tra terzo e quarto parziale, quando dal -11 che poteva sancire la fine della contesa si è portata addirittura sul +1.