Gianluca Vialli altro grave lutto nella famiglia del campione

Oggi, giovedì 7 novembre, si è spento a 95 anni Gianfranco, padre dell’indimenticatodi calcio, scomparso prematuramente il 5 gennaio 2023 a Londra dopo una lunga e coraggiosa lotta contro il cancro. Gianfrancoera una figura ben nota a Cremona, dove risiedeva, non solo per essere il padre di un famoso calciatore, ma anche per il suo ruolo di imprenditore a capo di Casitalia, un’azienda di prefabbricati con sede a Spinadesco.>> “Entra per fare il botto”. Svolta al Grande Fratello, nuovo concorrente: la scelta di Signorini non è fatta a casoCome riportato dal quotidiano CremonaOggi, Gianfranco abitava in via dei Mille, una delle strade più centrali e storiche di Cremona, dove ha trascorso gran parte della sua vita. La sua esistenza è stata un equilibrio tra l’amore per lae la dedizione alla sua attività imprenditoriale.