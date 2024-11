Lapresse.it - Elezioni Usa, Mosca cauta su vittoria Trump mentre Zelensky spera. Netanyahu entusiasta

Dall’Ucraina alla Russia passando per Israele, il Libano, la Palestina per arrivare fino all’Iran. I principali attori delle due principali guerre attualmente in corso nel mondo attendono le prossime mosse di Donalded esprimono il loro parere sulla nettadel tycoon alleamericane. L’ex presidente tornerà in carica solamente il prossimo 20 gennaio ma le manovre di posizionamento sono già iniziate. Nel suo primo discorso dopo l’ufficializzazione dellail candidato repubblicano ha promesso che non inizierà guerre, anzi ha promesso di “metterci fine”.L’apprensione è palpabile soprattutto a Kiev.infatti non ha fatto mistero di voler rivedere la politica di sostegno degli Usa alla causa ucraina. Non a caso Volodymyrè stato fra i primi a congratularsi con lui per la “straordinariaelettorale”.