Ecco 'l'onorevole stress', da sindrome burnout a chi si sente 'immune' dal panico dell'Aula

L'autoironia di Meloni: "Non so da quanti anni sono a Palazzo Chigi ma sono ancora viva". Gasparri: "Io stresso l'ansia." Mani sudate, sudori freddi, bocca secca, giramenti di testa, gambe molli. Alzi la mano il deputato o senatore che non ha mai provato una di queste spiacevoli sensazioni prima di una votazione decisiva, una diretta .