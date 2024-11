Definì il ministro Valditara lurido e cialtrone | Christian Raimo sospeso per tre mesi dall’insegnamento con stipendio dimezzato

Leggi l'articolo completo su Open.online

, insegnante e militante di Alleanza Verdi-Sinistra, è statoper tre, con una decurtazione del 50% dello. Lo ha stabilito un provvedimento disciplinare dell’Ufficio scolastico regionale, dopo cheaveva criticato duramente ildell’Istruzione, Giuseppe. Le parole del docente del liceo Archimede sono state pronunciate durante la festa nazionale di Avs a Roma. Oggi, fuori dall’istituto dove insegna, gli studenti hanno deciso di mobilitarsi per esprimere solidarietà al loro professore. «Tredi sospensione per un’opinione», si legge sullo striscione affisso fuori dal liceo Archimede. Gli studenti hanno anche convocato un’assemblea per parlare con il dirigente scolastico.L’intervento incriminatoLe parole oggetto di sanzione sono state pronunciate dadurante un dibattito intitolato «Proteggiamo la scuola da» alla festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra.