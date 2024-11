Ilrestodelcarlino.it - Da Nek a Fiorella Mannoia: tanti messaggi per Samuele Bersani dopo lo stop al tour

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 7 novembre 2024 -di affetto perche con un post sui social ha annunciato unodelper un problema di salute. Numerosi quelli da parte dei colleghi su Instagram. "In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore, e su di me puoi contare per una rivoluzione.. Forza": èche trasmette coraggio e positività al collega. "Forza", scrive Nek;o condiviso da Levante. Poi una valanga di cuori, per dimostrare l'affetto: così Giorgia, Ermal Meta, Paola Turci, Francesco Gabbani. “Daje Samu”, scrive Emma Marrone. MILANO 2 APRILE 2024DURANTE IL CONCERTO TENUTOSI AL TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI DI MILANO IL 2 APRILE 2024 FOTO ROBY BETTOLINI Stima e incoraggiamento non solo dai can, tra ici sono anche quelli dell'attrice Virginia Raffale, Roberta Capua e Rudy Zerby.