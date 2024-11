Gqitalia.it - Cosa dobbiamo aspettarci dalla stagione conclusiva dell'Amica geniale?

Tutte le più belle storie, si sa, giungono a una fine. E così, a distanza di sei annimessa in onda del primo episodio, *L'4 segna l'***ultimaa serie molto amata e di grande successo, in Italia quanto oltre oceano, che ha presentato al mondo una coppia di protagoniste indelebile nella memoria e nel cuore del pubblico. Lenù e Lila attraversano varie epoche, unite da un legame di amicizia che va oltre le solite convenzioni e che le accompagna sin dall'infanzia, per circa sessant'anni. Napoli, con i suoi colori e il suo colore, fa da sfondo alle loro vicende, caratterizzandole profondamente e intimamente.Dietro un simile progetto, non potevano non esserci grandi e autorevoli personalità, provenienti dal mondoa letteratura e del cinema: Elena Ferrante e Saverio Costanzo in primis.