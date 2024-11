Secoloditalia.it - Bertinotti dà la sveglia ai compagni: il ciclo storico della sinistra è finito, imparate la lezione da Trump

Il trionfo di Donaldche si riprende la Casa Bianca sarà pure una brutta notizia, come dice Elly Schlein, ma lamondiale si ostina a non capire la. Parola di Faustoche, ospite di 5 Notizie su Radio Cusano, dà una lettura controcorrente del voto Usa. E un sonoro scossone aiche sbagliano. “L’edi Donaldnon rappresenta un vero e proprio pericolo per la democrazia. Purtroppo però è un elemento che la ridimensiona drasticamente. Riducendola a un comando oligarchico sulla società. Ma lui rappresenta solo la punta di una tendenza di oggi, non è l’unico fattore”.: lanon ha capito laamericanaL’ex presidenteCamera non ha dubbi sulle ragioni profondevittoria del tycoon. “ha vinto per due ragioni.