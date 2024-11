Oasport.it - ATP Finals, Bolelli/Vavassori outsider a Torino: obiettivo primario superare un girone difficile

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Le ATPdisono pronte a scattare: quarta edizione degli otto migliori tennisti e le otto migliori coppie nel capoluogo piemontese nello scenario della InAlpi Arena. Oggi è stato il giorno del sorteggio sia per quanto riguarda il singolare che il doppio. Doppio nel quale sono impegnati Simonee Andrea, che arrivano a questo appuntamento da numeri 4 della race.Gli azzurri sono capitati nel gruppo Bob Bryan e affronteranno i numeri 1 del mondo Marcelo Arevalo e Mate Pavic, Rohan Bopanna e Matthew Ebden e i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. Tre gli incroci quest’anno contro Arevalo/Pavic e tre sconfitte: a Montecarlo, a Roma e in finale al Roland Garros. Su questa superficie veloce soprattutto il giocatore di El Salvador potrebbe avere qualcosa in meno, in ogni caso si tratta di una sfida difficilissima, ma aperta.