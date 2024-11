Bergamonews.it - Assemblea Confindustria Bergamo-Brescia, Meloni: “Più forte è la vostra sinergia, maggiori benefici trae il sistema Italia”

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Come lo scorso anno, anche in occasione dell’congiunta edizione 2024 tra, la presidente del Consiglio Giorgiaha voluto fare il proprio plauso a un’iniziativa “molto significativa per rafforzare quel percorso die connessione avviato da tempo dalle due Associazioni, tra le principali realtà produttive nazionali, per consolidare la leadership che già incarnate in termini industriali e manifatturieri”.La Premier ha riconosciuto il ruolo industriale delle due province, vero e proprio motoreno: “Più èla, maggiore è ilo che ilproduttivono nel suo complesso può trarne – ha sottolineato -. Fare squadra, soprattutto in un tempo complesso come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da profonde trasformazioni e instabilità crescente, è cruciale per far crescere la competitività delle nostre imprese e rafforzare la capacità di conquistare nuovi mercati”.