Gaeta.it - Arresti domiciliari violati: caccia all’uomo dopo il taglio del braccialetto elettronico

Facebook WhatsAppTwitter La violazione delle misure restrittive ha assunto contorni preoccupanti in diverse località della provincia di Fermo, dove i carabinieri hanno recentemente avviato operazioni di ricerca per diversi individui che si sono allontanati dai propri domicili senza autorizzazione. Gli agenti hanno monitorato il territorio, svelando il mancato rispetto delle condizioni imposte dalla giustizia. Tre uomini sono stati denunciati per violazione degli, ed un caso, in particolare, ha destato notevole attenzione visto il coinvolgimento di un.I casi di violazione a Fermo e Porto Sant’ElpidioIl primo caso riguarda un 48enne di origini campane, attualmente sottoposto a detenzione domiciliare. Questo individuo aveva ottenuto il permesso di uscire di casa solo per specifiche attività di assistenza in un’associazione di volontariato, come stabilito dall’Ufficio di Sorveglianza di Macerata.