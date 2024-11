Lanazione.it - Willy promosso nell’unità cinofila, il suo fiuto scova subito l’hashish nascosta in stazione

Certaldo (Firenze), 6 novembre 2024 –fiuta a trova numerosi dosi di hashish nascoste nei pressi delladi Certaldo. Grazie aldel golden retriever, ultimo arrivatodella Polizia locale dell’Unione dei Comuni, gli agenti hannoto un panetto di sostanza stupefacente. L’operazione di lunedì scorso, il 4 novembre, ha avuto luogo in un’area adiacente laferroviaria di Certaldo. Gli agenti hanno condotto i cani prima nella zona antistante la, per poi ispezionare i sottopassaggi e le vie limitrofe e i marciapiedi paralleli ai binari, coadiuvati dalla preziosa presenza dei nuovi agenti in servizio al Comando certaldese. La sostanza è stata rinvenuta dal neo assunto golden retriever, il quale, dopo aver scandagliato centinaia di metri quadrati di superficie insieme alla collega veterana Noa, ha segnalato senza esitazione una porzione di terreno in un’area con scarsa illuminazione.