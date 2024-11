Quotidiano.net - Vola Tesla, sale il dollaro sull’euro. Come reagiscono i mercati dopo la vittoria di Trump

Roma, 6 novembre 2024 – Cautela. Sembra questa la risposta deialladinelle elezioni Usa. Certo, con alcune differenze. Se infatti i futures americani (gli indici che preannunciano l’andamento dell’apertura a Wall Street) sono,era prevedibile, positivi (non fosse altro per l’affermazione netta). Cala invece l’euro sul(timore dei dazi promessi dao semplicemente un “America più forte” visto il risultato netto?). L'euro apre in deciso calo sulmentre si profila ladialle presidenziali Usa. La moneta unica passa di mano a 1,0731 dollari (-1,71%) e 165,38 yen (-0,20%). La valuta americana guadagna anche sullo yen 165,38 (+1,41%). I future americani Puntano al rialzo anche gli indici europei, in un mercato tutto votato al risk-onladi Donald47esimo presidente degli Stati Uniti.