Usa 2024mercati si allineano a vittoria Trump rialzo futures Wall Street

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 6 nov. (askanews) – I future azionari salgono e i rendimenti dei titoli del Tesoro sono inmentre Donaldsi avvicina allanelle elezioni presidenziali, con gli investitori che si sono riversati in operazioni allineate alle politiche della nuova amministrazione su aree tra cui tariffe, tasse, prestiti governativi e criptovalute. In primo piano le azioni diMedia & Technology, che hanno registrato un balzo come ill dollaro USA, il bitcoin e le azioni di Tesla (+3,54%). I future collegati a tutti e tre i principali indici azionari statunitensi sono saliti, con i future S&P 500 sopra il 2% e i future Dow Jones Industrial Average in aumento di circa il 2%. Quelli collegati all’indice Russell 2000 delle piccole aziende, che tendono a essere le più sensibili agli alti e bassi dell’economia, sono balzati del 5%.