Unicredit volano gli utili | risultati da record nei primi nove mesi del 2024

daper. Ifanno registrare un utile netto da 7,7 miliardi di euro, in rialzo del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel terzo trimestre l’utile è di 2,5 miliardi (+8%), al di sopra delle stime da 2,2 miliardi. Si chiude così il quindicesimo trimestre consecutivo di crescita per la banca guidata da Andrea Orcel. Le buone notizie riguardano anche la guidance in rialzo per l’utile netto delcon più di 9 miliardi e la distribuzione quest’anno sarà in linea con quella del 2023.da, ma oltre ai dati c’è anche l’operazione Commerzbank Il cda ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo da 1,44 miliardi (a 0,9261 euro per azione): l’interim dividend sarà pagato il 20mbre. Ma non è finita qui: crescono del 2,6% anche i ricavi netti nel terzo trimestre, grazie a commissioni per 1,9 miliardi (+8,5% sull’anno) con l’attività della clientela.