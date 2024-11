Thesocialpost.it - Trump presidente, bufera social contro Taylor Swift: “Basta divi e divette finti proletari”

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Nonostante l’appoggio di quasi tutto lo star system americano, la candidata Democratica Kamala Harris non ce l’ha fatta a conquistare la Casa Bianca. Il risultato delle elezioni presidenziali Usa è inequivocabile: Donaldè il nuovo. I numeri usciti dalle urne, poi, non confermano affatto il presunto testa a testa tra i due che tutti i sondaggi pronosticavano. Il tycoon ha fatto man bassa di voti anche nei cosiddetti “swing State”, che poi, come si è visto, tanto “swing” non erano. E allora idi parte “rossa” si abbandonano ad una esultanza sfrenata. Senza però dimenticarsi di bersagliare tutti queidi Hollywood e della musica che in campagna elettorale si erano schierati con Kamala. A cominciare dalla famosissima.Leggi anche: Elezioni Usa, Rula Jebreal senza freni a Cartabianca: “32 minacce di bombe”scatenatie gli altri vip pro Kamala Il nome della cantante finisce in cima ai trend di X.