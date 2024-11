Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-11-2024 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovate questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità ilo data allora abbiamo rallentamenti e code su tutte le consolari entrata verso il centro rima sono incidente sulla Cassia bis Veientana permangono incolonnamenti tra Le Rughe Formello in direzionedecisamente trafficata la Flaminia interessata da incolonnamenti da Riano a Prima Porta altre cose da lavoro al bivio di Tor di Quinto Ci sono code anche sulla diramazionenord da Castelnuovo di Porto al Raccordo Anulare Per quanto riguarda il raccordo anulare la situazione vede rallentamenti con code in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code tra le uscite Boccea Aurelia Pisana è sempre in esterna incolonnamenti dal bivio con laFiumicino all’uscita Ostia Acilia ancora in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con code permolto intenso dalla Prenestina alla Nomentana in direzione quindi Salaria incolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal inizia la tangenziale est po’ in tangenziale ci sono cose a tratti dalla stazione Tiburtina fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico riduzioni di carreggiate deviazioni Pressano la via del Mare le Ostiense rispettivamente tra Acilia e Vitinia e tra Vitinia e Lido di Ostia inevitabile la formazione di rallentamenti attenzione alla segnaletica ancora nel quadrante Sud abbiamo coda perintenso sulla Pontina da Pomezia al Raccordo Anulare così come Ci sono code sulla via Appia da Ciampino Le Capannelle maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito