Thierry Henry si scaglia contro Kylian Mbappe dicendo al suo connazionale francese che le sue prestazioni non sono abbastanza buone

ha messo in dubbio l'appetito didi abbracciare il ruolo di numero nove che gli è stato assegnato al Real Madrid.è apparso ancora una volta di cattivo umore quando il Real Madrid ha perso 3-1 in casail Milan in Champions League ieri sera. Il capitano della Francia, trasferitosi in estate al Bernabeu dal Paris Saint-Germain, preferisce un ruolo a sinistra dell'attaccante, ma è già occupato da Vinicius Jr, per cuidovrà giocare al centro. Ha effettuato otto tiriil Milan, tre in porta, ma è stata la sua mancanza di movimento ad attirare l'attenzione di, soprattutto se paragonato a Jude Bellingham. Parlando a CBS Sports, ha detto: "Penso che la squadra sia frustrata con lui, cosa che posso capire.