Tennis Ivanisevic | Sinner meglio di Alcaraz Djokovic può ancora vincere uno Slam E su Rybakina…

Goranha rilasciato un’intervista aMajors, parlando della sua nuova avventura come coach di Elena Rybakina a partire dal 2025: “Ho ricevuto diverse offerte, ma credo di aver accettato quella giusta. Elena è una ragazza calma e non vedo l’ora di cominciare a lavorare con lei. L’ho scelta per il suo stile di gioco e per il suo potenziale, ma anche per la sua personalità. Sento di poterle insegnare qualcosa, anche se è già numero 5 del mondo, e penso che possaaltri. So che molte persone possono ritenerla una decisione strana e sorprendente, ma dopo aver lavorato con– e aver vinto tutto con lui – avevo bisogno di una nuova sfida, di un cambiamento radicale“. L’ex campione di Wimbledon ha però toccato anche altri temi, a partire dal 2025 di Novak: “Non so se e quanto sarà motivato, ma nel momento in cui decide di giocare significa che non vede l’ora di farlo.