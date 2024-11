Sport.quotidiano.net - Royale Union SG-Roma: Juric in Belgio per scacciare il mal di trasferta; formazioni, orari

Saint-Gilles 6 novembre 2024 - Lava a caccia di punti importanti per confermarsi ai più alti livelli di calcio europeo, ma per farlo deve cominciare a superare il suo più grande limite: il mal di. Nella giornata di domani i giallorossi volano indove affronteranno ilSaint-Gilloise nella sfida valevole per la quarta giornata della fase a campionato di Europa League. Il giro di boa di questa prima parte del nuovo format di calcio europeo si giocherà lontano dall'Olimpico per i capitolini, messi di fronte a un avversario alla portata, ma soprattutto di fronte a dei limiti caratteriali propri dei lupacchiotti che fin qui stanno regalando una stagione a due facce. Calcio d'inizio fissato inper le ore 18:45 nella giornata di giovedì 7 novembre 2024. Per farlo però ladovrà superare una formazione tutt'altro che facile da battere.