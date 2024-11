Romadailynews.it - Roma: anziano truffato da falso idraulico, rubati gioielli per 4mila euro

Un 85enne raggirato nel quartiere Salario; l’uomo si è fintoper entrare in casa. Un uomo si è fintoper truffare undi 85 anni nel quartiere Salario a. L’episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 11, in via Tolero, quando il malvivente ha avvicinato la vittima nei pressi della sua abitazione, sostenendo di dover effettuare un controllo ai termosifoni. Con questa scusa, ilre è riuscito a entrare in casa e a convincere l’a raccogliere tutti i suoiin una busta, spiegando che sarebbe stato meglio conservarli sotto al cuscino per evitarne l’ossidazione. Approfittando di un attimo di distrazione del proprietario di casa, ilha preso la busta contenentedel valore di circaed è scappato senza lasciare tracce.