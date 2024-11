Agi.it - Quindicenne si suicida vicino Enna, ipotesi istigazione

AGI - Con l'dial suicidio, la procura diha aperto un fascicolo sulla morte di una studentessa di 15 anni che nel primo pomeriggio di martedì si è tolta la vita a Piazza Armerina (). Il procedimento è stato aperto d'ufficio per consentire gli accertamenti necessari a capire se la ragazza, che si è impiccata usando la corda di un'altalena che si trovava nel giardino di casa, sia stata in qualche modo vittima di azioni che l'hanno spinta al gesto.  La famiglia della ragazza si era trasferita dal Nord Italia a Piazza Armerina alcuni mesi fa. Al mattino laavrebbe lasciato la scuola prima della fine delle lezioni, sembra dopo un litigio, ma si tratta di voci che devono essere verificate. L'apertura del fascicolo consente di effettuare gli accertamenti su cellulare, Pc e supporti informatici della, esaminando chat e messaggi, per accertare se contengono indicazioni che possano spiegare o avere innescato il gesto.