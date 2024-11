Sport.quotidiano.net - Quanti esoneri. Bisoli e gli altri: sono già sei le panchine saltate

Pierpaoloè solo l’ultimo, in ordine cronologico, di una lista di ben 5già, esclusa quella canarina. La settimana attuale è stata piuttosto calda, non solo per il club emiliano ma anche per un’altra squadra ora in lotta per salvare la categoria (manco a farlo apposta ex di), ovvero il Sudtirol. Gli altoatesini hanno salutato Federico Valente, fatale la sconfitta di misura a Cesena per lui e un ruolino di marcia con tre sconfitte nelle ultime quattro. Al suo posto arriva Marco Zaffaroni, reduce dal mancato miracolo sulla panchina della FeralpiSalò nel campionato scorso. A fine ottobre era toccato a Vincenzo Vivarini, ingaggiato dal Frosinone in estate dopo un lungo corteggiamento e, soprattutto, dopo il meraviglioso calcio proposto a Catanzaro. Una storia, però, mai nata.