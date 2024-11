Primacampania.it - Premi: le studentesse campane Ambra Melmeluzzi e Anna Silvestri vincono lo IED Award con “Interconnessi”

ROMA – Uno alla progettazione di nuovi spazi culturali dedicati ai giovani. Con, lavoro di design che propone soluzioni progettuali innovative per le nuove Biblioteche di Roma, le dueSilverstiilo “Design for commons” durante la sesta edizione di IED Roma Designs, evento che ogni anno presenta ea i migliori progetti sviluppati dai giovani designer della sede romana dell’Istituto Europeo di Design. Il lavoro delle due designer, originarie rispettivamente di Napoli e di Benevento e neolaureate in Interior Design, ripensa alla biblioteca comunale come luogo di studio, incontro e scambio dove ospitare attività culturali ad ampio spettro, situate in quartieri non ancora raggiunti dal servizio e in particolar modo dedicati alle giovani generazioni.