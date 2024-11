Ilnapolista.it - Plusvalenze gonfiate, il Napoli rischia a livello sportivo. Anche lo scudetto?

, illo? Ecco cosa scrive Repubblica a proposito dell’indagine per falso in bilancio che riguarda De Laurentiis per i trasferimenti di Osimhen e Manolas Il calcio italiano è di nuovo sotto i riflettori, questa volta per il caso che coinvolge la capolista della Serie A: il. L’indagine per falso in bilancio sul presidente Aurelio De Laurentiis non riguarda solo il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille, già noto, ma, è emerso ieri con l’avviso di chiusura indagini, quello di Kostas Manolas dalla Roma. L’inchiesta può sconvolgere gli equilibri del nostro campionato aprendo la strada a una nuova indagine sportiva. Le rivelazioni più recenti sulla gestione delle operazioni di mercato pongono interrogativi sulle pratiche finanziarie adottate dal club, che secondo i pm avrebbe gonfiato i bilanci.