Parthenope accuse di blasfemia | risponde il cardinale Lanzetta-Tesorone

Da poche settimane è uscito nelle sale italiane l’attesissimo film di Paolo Sorrentino, “”, che sta raccogliendo grandi consensi ma anche molte critiche. Del resto Sorrentino è un regista divisivo, quindi non sorprende che le sue opere siano spesso criticate o in grado comunque di suscitare un dibattito molto acceso. Ledial filmCome riferito da Il Riformista, l’ultima opera di Sorrentino è stata accusata addirittura di. È in rivolta il mondo cattolico napoletano, che tramite un comunicato del marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, componente della Deputazione di San Gennaro, ha espresso le sue rimostranze per la rappresentazione dissacrante della figura di San Gennaro. Sanfelice, ai microfoni dell’AGI, ha accusato Sorrentino di aver dato una visione troppo personale della religione e troppo distante dalla sensibilità comune, ignorando la profonda spiritualità che invece permea la città partenopea.