Milan show al Bernabeu e adesso il calendario sorride | Slovan Stella Rossa Girona e Dinano le prossime avversarie

La vittoria perfetta. Un capolavoro forse inaspettato. Tre punti che nei calcoli di inizio stagione nessuno si azzardava a considerare. Ilespugna ildi un Real Madrid sempre più ferito e stanco dopo il 4-0 subìto nel Clasico e il boicottaggio al Pallone d’oro per la mancata assegnazione del premio a Vinicius. La squadra di Paulo Fonseca sale quindi a sei punti in classifica, nel bel mezzo del gruppone per gli spareggi ad eliminazione diretta. Quello è l’obiettivo minimo per i rossoneri, ma la sensazione è che la vittoria di oggi possa dare ulteriore fiducia al. Ilinoltre aiuta: il prossimo 26 novembre ilsfiderà loBratislava, mentre alle 21:10 dovrà vedersela con la. A gennaio altri due impegni: il 22 la sfida al, sette giorni dopo quella contro la Dinamo Zagabria.