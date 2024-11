Bergamonews.it - Maxi rissa a Treviglio per un telefonino rubato: 17enne accoltellato, denunciato l’aggressore

Leggi tutto su Bergamonews.it

. I carabinieri hanno identificato eun minorenne ritenuto responsabile di averundomenica alle 5 del mattino a. Lo stesso, insieme al fratello 31enne, dovrà rispondere anche del reato di. Subito dopo il ferimento del minorenne, riverso a terra ma fortunatamente cosciente e con una ferita superficiale al basso addome, i militari intervenuti sul posto si sono messi alla ricerca di tutti i giovani coinvolti nella. I carabinieri della stazione di, organizzati in diverse squadre a bordo di auto con targhe di copertura, sono riusciti in breve tempo a rintracciare fuori territorio alcuni minorenni ritenuti in grado di fornire elementi di interesse. Le indagini hanno permesso di appurare che la vicenda era scaturita da un episodio che si è verificato a Cortenuova.