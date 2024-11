Thesocialpost.it - Malore improvviso, Alessia muore dopo giorni di agonia. Il dolore della famiglia

Negri, una stimata architetta di 38 anni, è deceduta il 5 novembre in seguito a un graveche l’aveva colpita due settimane prima nella sua abitazione a Poggio Rusco, in provincia di Mantova. L’episodio è avvenuto il 20 ottobre, quando la giovane professionista, nota nel mondo dell’interior design, si trovava in casa e improvvisamente si è sentita male. Immediatamente allertati, i sanitari del 118 sono intervenuti per prestarle i primi soccorsi. A causa delle sue gravi condizioni, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasferirla d’urgenza in ospedale a Brescia, dove è stata sottoposta a cure intensive nel tentativo di stabilizzarla. Nonostante le speranze suscitate da un temporaneo miglioramento neisuccessivi, le condizioni dihanno subito un ulteriore e drammatico peggioramento il 26 ottobre, portando al triste epilogo del decesso.