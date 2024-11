Ilnapolista.it - L’Uefa esclude gli arbitri spagnoli dalla Champions per aver spifferato che il mani di Cucurella era rigore

Come riporta Diario As,starebbe mantenendo un pugno duro nei confronti dell’arbitraggio spagnolo: nelle ultime due giornate dinessuna partita è stata arbitrata da direttori di gara. La scelta sarebbe dovuta a quanto è successo dopo Gera-Spagna degli Europei, sulla questione del fallo di mano in area didiche tanto ha fatto discutere. La fuga di notizie dovuta alla stampa spagnola non è piaciuta alla Uefa. Da qui la punizione.contro l’arbitraggio spagnolo Di seguito quanto si legge su As: “L’arbitraggio spagnolo è stato punito. Lo ha deciso la Uefa dopo una fuga di notizie a inizio stagione. La fuga di notizie è relativa al fatto che la Uefa aveva considerato dail fallo di mano diin Spagna-Gera.che invece non è stato assegnato.