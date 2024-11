Oasport.it - LIVE Scandicci-Voluntari 2005 3-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: Carol e Baijens firmano il primo successo delle toscane!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.24: Per due set ildi Stefano Saja ha tenuto in apprensionema la squadra di Gaspari è riuscita ad avere la meglio con un secco 3-0 sulle rumene 25-12 Muroooooooooooooooo Mingardiiiiiiiiiiiiiiiii!batte 3-0 ile conquista i primi 3 punti in24-12vince il contrasto a muro 23-12 Fallo in palleggio Kapelovies 22-12 Out Zadorojnai da seconda linea 21-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Caroooooooooooool 20-12 Errore19-12tempo18-12 Errore al servizio18-11 Mingardi vincente da zona 4 17-11 Diagonale di Zadorojnai da zona 2 17-10 Ognjenovic di seconda intenzione 16-10 Out Mingardi da seconda linea 16-9 Muroooooooooooooooo Carooooooooooool 15-9 Azione lunghissima, Kokkonen mette fuori la diagonale stretta 14-9 La fast di13-9 Diagonale stretta di Kokkonen da zona 4.